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300 млн рублей похищено у курьеров при вооруженном ограблении в центре Москвы

Неизвестные обстреляли двух мужчин в центре Москвы, похитили у них сумку с деньгами и скрылись, один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Предварительно установлено, что 17 ноября около 19:30 мск на улице Пресненский вал неизвестные, угрожая предметом, похожим на пистолет, двум гражданам, произвели несколько выстрелов в их сторону и открыто похитили сумку, после чего скрылись на автомашине Mercedes. По предварительным данным, пострадал один из мужчин», - сказали в полиции.

В правоохранительных органах также сообщили, что разбойное нападение было совершено в отношении курьеров. По предварительной информации, в похищенной сумке находилось 300 млн рублей.

Установлено, что преступление было спланировано и совершено по наводке​​​​​​. Стрельба велась из травматического пистолета.