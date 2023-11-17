В России и мире

Две песни группы «Агата Кристи» признали в России пропагандой наркотиков

Известные песни «Моряк« и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признали в РФ пропагандой наркотиков, заявил продюсер и сценарист Антон Чернин в сети Facebook* со ссылкой на слова экс-солиста группы Глеба Самойлова.

«Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», - процитировал Чернин сообщение Самойлова.

Как указал продюсер, об этом предупредили и другого бывшего солиста группы Вадима Самойлова.

Группа «Агата Кристи» распалась в 2008 году, однако музыканты продолжают исполнять свои песни на концертах.

Песни «Моряк« и «Опиум для никого» были записаны группой в 1990-е годы.

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