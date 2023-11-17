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Ленинградская область не готова к ДЭГ - избирком

Ленинградская область еще не готова к применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил председатель региональной избирательной комиссии Михаил Лебединский в четверг на научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России.

«На сегодняшний момент при рассмотрении нашей заявки мы еще не готовы», - сказал он журналистам, комментируя перспективу применения ДЭГ на президентских выборах 2024 года.

В частности, отметил Лебединский, в некоторых районах Ленобласти требуется наладить бесперебойную работу интернета, пишет «Интерфакс».

«Чем больше мы работаем с системой ДЭГ, тем больше понимаем, сколько нам еще нужно доработать в вещах, к которым мы просто не были готовы», - добавил он.

Как сообщалось, горизбирком Петербурга также сомневается в возможности города присоединиться к ДЭГ в ходе президентской или губернаторской кампаний 2024 года.