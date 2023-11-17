В России и мире

Дирижера Мариинки Валерия Гергиева назначили директором Большого театра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию», - приводит сообщение «Интерфакс».

Валерий Гергиев - всемирно известный дирижер, с 1996 года и по сей день являлся художественным руководителем-директором Государственного академического Мариинского театра.

Он является основателем престижных международных фестивалей, с 2011 года возглавляет оргкомитет Международного конкурса имени П. И. Чайковского. По инициативе Гергиева было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России, выступавший на крупнейших площадках страны.

Гергиев трижды лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист России, заслуженный деятель искусств, Герой Труда, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, орденом Александра Невского.

Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Решением правительства РФ его контракт неоднократно продлевался, его полномочия должны были закончиться в 2027 году. До назначения в Большой театр Урин возглавлял Музыкальный театр имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко с 1995 года.

Добавим, артисты Мариинского театра часто приезжают в Псков со спектаклями по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.