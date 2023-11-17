В России и мире

«Телеканал Дождь»* повторно признан иноагентом

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов социолога Игоря Эйдмана*, проект «Ковчег»* вместе с основательницей Анастасией Бураковой*. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

Как отмечает Life, в список также попало «объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь»*, однако в ведомстве отметили, что сам телеканал из списка исключили, так как он прекратил свое существование. Согласно разъяснению Минюста, объединение осуществляет деятельность, направленную на формирование негативного образа РФ и ВС России.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.