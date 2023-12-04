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В Госдуме предложили ввести в школах урок «Мое здоровье»

В Госдуме предложили создавать школы по правильному питанию для детей в регионах и ввести в образовательных учреждениях урок «Мое здоровье», на котором бы детям объясняли основы правильного питания и гигиены, сообщил депутат Государственной Думы Леонид Огуль.

«В регионах уже создаются школы диабета, где собирают всех людей, которые подвержены риску сахарного диабета, и проводят такие вот школы… Я думаю, такие школы по правильному питанию детей нужно создавать уже в регионах… Нужно сделать такое "Мое здоровье", ввести такой урок», - сказал депутат в ходе круглого стола в Госдуме.

По его словам, на таких уроках детям и учителям следует рассказывать, как правильно питаться, и про гигиену, пишет РИА Новости.

Следует также проводить просветительскую работу с родителями, некоторые не знают, как формировать рацион ребенка, отметил депутат.