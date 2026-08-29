Запрет на экспорт дизтоплива для производителей продлили до 30 сентября

Запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей непосредственными производителями продлен до 30 сентября 2026 года включительно, сообщили на официальном сайте правительства РФ.

«Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно», — сообщили в правительстве РФ.

Ранее ограничение действовало до 31 августа.

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.