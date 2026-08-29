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Товарооборот России и Белоруссии вырос на 12,5% с начала года

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Товарооборот между Россией и Белоруссией за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 12,5%, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в субботу встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

«Главное наше направление взаимодействия — торгово-экономическое — развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки по нашей статистике почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5%», — сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что объем прямых инвестиций из России в Белоруссию составляет $4,5 млрд. Кроме того, в стране работают 2,5 тысячи предприятий с российским участием.

Путин подчеркнул, что торгово-экономическое взаимодействие между странами продолжает развиваться несмотря на внешнее влияние.

«Очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что, вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, главное наше направление взаимодействия — торгово-экономическое — развивается успешно», — заявил российский лидер.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что по итогам 2026 года товарооборот двух стран значительно превысит показатель прошлого года.

«Товарооборот у нас прибавляется. Как минимум на 12%, надо еще посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте», — сказал президент Белоруссии.

Он также отметил значительную роль современной электроники в торговле между странами и заявил о планах по объединению усилий в этой сфере.

«И приятно, что в этом товарообороте большое место занимает современная электроника. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему — об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, Россия и Белоруссия совместно развивают производство необходимой электроники.

«Мы сегодня создаем все, что надо, вместе. И завтра мы выйдем на очень высокий уровень», — заявил белорусский лидер.

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