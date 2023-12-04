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Экс-полицейского задержали по делу о легализации 100 тысяч мигрантов в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции. Мужчину подозревают в причастности к схеме по незаконной легализации более 100 тыс. трудовых мигрантов, сообщает ТАСС .

Предполагаемый виновник - Андрей Колесников - бывший начальник управления по вопросам миграции месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. Сегодня, 13 декабря, его задержали оперативники и передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий (статья 286 УК РФ).

О незаконной схеме легализации трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге стало известно в октябре 2022 года. По этому делу были арестованы депутат муниципального совета Колпино и глава федерации ММА Ленобласти Виктор Данишевский, а также шестеро его предполагаемых сообщников.

По данным следствия, схема действовала как минимум четыре года. Иностранцев массово ставили на учет по месту пребывания в нежилых помещениях, где они даже не появлялись. По этим адресам были зарегистрированы подконтрольные фигурантам организации, которые, как заявлялось, оказывали услуги по временному размещению граждан. Всего подложные документы о постановке на учет по такой схеме получило минимум 100 тыс. иностранцев.

Позднее выяснилось, что Виктор Данишевский также организовал этническое преступное сообщество, в которое входили иностранцы из Центрально-Азиатского региона и Северного Кавказа. С их помощью Виктор Данишевский и его заместитель по безопасности Арсен Коков похитили 180 млн рублей у гражданина РФ, пишет «Коммерсантъ».