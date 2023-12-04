В России и мире

В России возбудили дела против производителей яиц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц по признакам картельного соглашения: крымских ООО «Партизан», ООО «СП "Октябрьское"» и кировских ООО «Советская агрофирма», АО «Вятско-полянская птицефабрика».

Как сообщила ФАС, c начала сентября крымские компании-производители «Партизан» и «Октябрьское» допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. Межрегиональное крымское управление ФАС заявило, что синхронное повышение цен, не связанное с изменениями общих условий обращения товара, может быть нарушением закона о защите конкуренции.

Кировские «Советская агрофирма» и АО «Вятско-полянская птицефабрика» допустили рост до 60% с июня по октябрь. Факт повышения цен выявило кировское управление ФАС. В случае установления нарушений производителям грозят оборотные штрафы.

По данным Росстата, яйца в ноябре стали одним из наиболее подорожавших продуктов. В 46 субъектах РФ цены на них выросли на 10–20%, в 21 субъекте — на 20–28,6%. В начале декабря генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить региональных производителей и продавцов, если средняя розничная цена куриных яиц в регионе выросла больше чем на 40%.

Как отмечает «Коммерсант», накануне президент России Владимир Путин во время «Итогов года» объяснил, что спрос на яйца превысил предложение, а импорт вовремя не был открыт в должном объеме. Он назвал ситуацию сбоем в работе правительства и пообещал, что необходимые меры будут приняты.