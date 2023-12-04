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Масочный режим для массовых мероприятий ввели в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий, следует из постановления главного санитарного врача по городу Наталии Башкетовой.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий (необходимо — ред.) обеспечить <…> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в документе.

Кроме того, со среды масочный режим ввели в поликлиниках и больницах всех форм собственности, пишет РИА Новости.

В постановлении указано, что причиной подобных мер стало осложнение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также гриппу и ОРВИ. С 11 по 17 декабря заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 18,7% по сравнению с предыдущей неделей, а ОРВИ за этот же период — на 41,5%.