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Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП

31.12.2023 01:14|ПсковКомментариев: 0

Двое юных спортсменов хоккейного клуба «Чайка» из Вологодской области Артем Потапов и Максим Лебедев погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Ребята были 2010 и 2011 года рождения. 

Фото: телеграм-канал ХК «Северсталь»

По информации российских СМИ и телеграм-каналов, трагедия произошла 30 декабря на трассе в Череповецком районе Вологодской области, когда юные спортсмены возвращались с соревнований. 

Как передает «Лента.ру», по предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Мальчишки находились на заднем сидении машины и не были пристегнуты. Также в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель — отец одного из юных хоккеистов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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