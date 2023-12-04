В России и мире

В России введут первые в мире ГОСТы по ликвидации последствий землетрясений

Два новых ГОСТа, впервые в мире определяющие требования к аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий наводнений и землетрясений, вступят в силу в России 1 марта 2024 года, следует из сообщения на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Впервые утверждены два национальных стандарта Российской Федерации по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий наводнений и землетрясений. Они разработаны экспертами ВНИИ ГОЧС. Документы устанавливают единые подходы к организации и проведению таких работ и нормативно закрепляют накопленный опыт в этой области», - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что утвержденные ГОСТы стали первыми в мире нормативно-техническими документами в данной сфере, пишет РИА Новости. Национальные стандарты вступят в силу 1 марта 2024 года.