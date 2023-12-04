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В российском регионе родились дети-мутанты с неопределенным полом

В Тюменской области за 2023 год родились шесть детей с неопределенным полом, сообщает региональный департамент здравоохранения. Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу. Причинами рождения детей с таким нарушением, как правило, являются мутации ряда генов, вовлеченных в процесс закладки половых желез.

В 2022 году диагноз «нарушение формирования пола» поставили трем младенцам. В позапрошлом году в Тюменской области родились два таких ребенка. В 2020 году был только один такой случай, в 2019-м - трое таких малышей, а в 2018 году - ни одного, пишет 72.ru.

«Хирургическая коррекция пола возможна, однако перед ее проведением пациенту необходимо пройти генетический анализ для установления хромосомного набора и уточнения генетического пола. Возможность деторождения определяется в каждом случае индивидуально», - рассказали в депздраве.

Несколько лет назад тюменские врачи провели уникальную операцию ребенку с неопределенным полом. У полуторагодовалого малыша диагностировали редчайшее заболевание - гипоспадия. Это сложнейший порок развития мочеполовой системы. После анализов стало ясно, что новорожденный все-таки мальчик. Ему восстановили половые органы, чтобы они соответствовали мужским.