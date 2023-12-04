В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе подвел псковский губернатор

Более 800 детей посетили профсоюзные новогодние елки в Пскове

Запрет выхода на лёд снят в двух районах Псковской области

О сроках сдачи декларации о доходах напомнили псковичам

Что делать при задержке авиарейса, объяснили в Роспотребнадзоре

Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников, рассказала психолог

Хор из Петербурга выступил в усадьбе Вечаша в Плюсском районе

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