В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщает администрация губернатора города.
«По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 10 января до 9 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра. Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов проявлять осторожность, пишет РИА Новости.