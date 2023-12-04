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Путин: Программу «Земский учитель» продлят до 2030 года

Программа «Земский учитель» востребована, ее реализация будет продлена до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Анадыря.

«Она (программа - ред.) у нас отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране, побольше, имею в виду, что здесь и жизнь дороже, 2 млн [рублей] мы земскому учителю как бы выплачиваем по этой программе. И, конечно, ее нужно продлевать. Мы ее продлим до 2030 года, она востребована», - цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, 20 февраля 2019 года в ходе проведения ежегодного послания Федеральному Cобранию Владимир Путин предложил запустить программу поддержки педагогов в небольших населенных пунктах. Проект получил название «Земский учитель».