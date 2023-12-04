В России и мире

Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире

Российский паспорт оказался на 51-й строчке ежегодного «индекса привлекательности паспортов» по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Рейтинг был опубликован на сайте компании со штаб-квартирой в Лондоне.

Наилучшие позиции в рейтинге занимают страны, паспорт которых дает возможность посещать в безвизовом режиме наибольшее количество государств и территорий.

В предыдущем докладе, выпущенном в июле прошлого года, паспорт РФ находился на две строчки выше. В то же время число стран и территорий, доступных обладателям российского паспорта без визы, увеличилось со 115 до 119.

«Индекс привлекательности паспортов» публикуется Henley&Partners с 2006 года. Он рассчитывается на основании официальных данных, предоставленных Международной ассоциацией воздушного транспорта для 199 стран и территорий. Когда этот рейтинг появился впервые, российский паспорт занимал в нем 62-ю строчку, давая возможность посетить без визы всего 35 стран. Наивысшее место в списке - 38-е - паспорт РФ занимал в 2014 году.