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Под Петербургом загорелся склад Wildberries

Под Петербургом горит расположенный в районе Шушары склад маркетплейса Wildberries. Площадь пожара составляет 50 тысяч квадратныхм, уточнили в МЧС. В компании сообщили, что людей из здания эвакуировали.

Фото: МЧС России

Склад находится на Московском шоссе, 153. В 08:01 пожару присвоили повышенный второй ранг, тогда площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, в 9:02 — четвертый, уточняет РБК.

В тушении участвуют 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — сообщили в Telegram-канале компании.

Часть товаров в пункты выдачи в Псковской области поступали со склада в Шушарах.