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Волк насмерть загрыз женщину в Курганской области

Волк напал на жителей поселка Озеро Медвежье в Курганской области, убив женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.

Еще трое пострадавших сейчас находятся в больнице. У мужчины порваны левое бедро и предплечье, второй получил только травму пальца. Как оказалось, он успел забраться на крышу кочегарки. Также сообщается, что волк бросался на машину скорой помощи, на которой увозили пострадавших, пишет RuNews24.

Следователи тщательно изучают обстоятельства произошедшего. На данный момент охотник ликвидировал волка.