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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через «лженалоговиков»

Аферисты начали рассылать россиянам письма от имени налоговой службы. О новой мошеннической схеме сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем Telegram-канале.

Злоумышленники через электронную почту уведомляют граждан о подозрительных транзакциях. Затем адресатов просят пройти дополнительную проверку или предоставить определенные сведения.

Ведомство обращает внимание, что не имеет отношения к подобным рассылкам. Кроме того, сотрудники ФНС не звонят по телефону с предложением оплатить налоги по интернету.

Как отмечает «Лента.ру», ранее россиян предупредили о новых способах обмана при продаже подержанных иномарок. Злоумышленники задействуют онлайн-рекламу автомобильных аукционов и агитируют перекупить лот, переведя деньги на их криптокошельки