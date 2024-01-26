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В российском городе обрушился подъезд пятиэтажки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после обрушения подъезда аварийного пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, передает «Коммерсант». Дом был признан аварийным еще в 2020 году.

Вечером 27 января в ростовской пятиэтажке по адресу ул. Нариманова, 72/3 разрушилась стена. Утром 28 января подъезд в той части дома, где разрушилась стена, полностью обвалился — начиная с первого и заканчивая пятым этажом. Никто не пострадал, поскольку из здания эвакуировали 95 жильцов.

Сейчас следователи осматривают дом, допрашивают жильцов, сотрудников администрации, изучают техническую документацию.

Всего в доме зарегистрировано 247 человек. Расселить из аварийного дома должны были 155 семей. Глава администрации города Алексей Логвиненко пообещал, что жильцам выплатят материальную помощь от 10 тыс. до 40 тыс. руб.