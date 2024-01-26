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В России и мире

Песков назвал НАТО угрозой для России

31.01.2024 14:08|ПсковКомментариев: 0

НАТО управляется США и является инструментом конфронтации, этот альянс представляет угрозу для России, поэтому Москва принимает соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Учения НАТО Steadfast Defender пройдут с февраля по май в Европе. В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявлял, что НАТО на этих учениях отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг, пишет РИА Новости.

«Ну, однозначно воспринимает, в нашем понимании НАТО - это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался и управляется в настоящий момент США именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас - так мы к этому относимся, и соответствующие меры для этого постоянно принимаются, тем более - на фоне того, как альянс не переставая на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам», - ответил Песков на вопрос журналистов о том, воспринимает ли Россия данные учения как угрозу своей безопасности и какие меры принимает в этой связи.

Напомним, НАТО - военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. В НАТО входят граничащие с Псковской областью Эстония и Латвия.

Теги: #нато
Источник: Псковская Лента Новостей
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