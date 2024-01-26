В России и мире

Россиянин продал автомобиль и перевел 2 млн рублей лжеполицейскому

Уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого местный житель лишился автомобиля и крупной суммы денег, возбудили в Калуге.

По данным полиции, калужанин ответил на звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и в подтверждение своих слов прислал фото служебного удостоверения. Лжеполицейский сообщил, что некие злоумышленники пытаются украсть деньги со счета калужанина. Чтобы пресечь доступ третьих лиц к деньгам, клиенту посоветовали снять все деньги и перевести их на «безопасный счет».

Доверчивый калужанин выполнил условия, но мошенникам этого показалось мало. Они убедили его в намерении злоумышленников продать его автомобиль по поддельным документам. Чтобы машину не изъяли, калужанину следовало самостоятельно продать её, а деньги вновь перевести на указанный счет. Мужчина выполнил требование, пишет Kaluga-poisk.

Только отправив на счет мошенников около 2 млн рублей, он понял, что стал жертвой обмана, и поспешил за помощью к настоящим полицейским. Теперь оперативники ищут подозреваемых.