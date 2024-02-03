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Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров

Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с Владимиром Путиным, набрало в соцсети X более 50 миллионов просмотров за девять часов.

Карлсон накануне выложил ролик, записанный на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского лидера. Журналист подчеркнул, что эта беседа очень важна, так как американцы абсолютно не в курсе происходящего в России и на Украине.

Спустя час после публикации число просмотров достигло 5,2 миллиона. Уже через два часа показатель увеличился в четыре раза — до 20 миллионов просмотров.

Сообщение Карлсона вызвало ажиотаж как среди пользователей сети, так и у представителей СМИ и американского политического истеблишмента, пишет РИА Новости.

По словам самого журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление.

Консервативный блогер Ян Чонг предупредил Карлсона о возможной опасности, исходящей от американской политической элиты из-за его поездки в Россию. По его словам, многие политики и представители СМИ призвали арестовать журналиста.

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала поступок Карлсона образцом настоящей журналистики.