В России и мире

Задача интервью Путина Карлсону достигнута — Песков

В Кремле считают, что задача интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - быть услышанным в мире - достигнута.

«С американским журналистом Путин посылает такой месседж и международной аудитории, не только в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и во всех других направлениях. Не всем хочется это слышать, мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать, им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев. Но на этот раз это все равно происходит», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» (ВГТРК), фрагмент которого у себя в Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Он продолжил, что «этого не изменить, мир изменился». «Действительно, мы ведь и раньше имели очень много запросов на интервью с президентом. На самом деле они были. У нас и британские вещатели, и американские вещатели, и европейские на протяжении двух лет с начала СВО, они, действительно, достаточно настойчиво просят интервью, но им нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Смотрите также Путин ответил на вопросы американского журналиста Карлсона. Полный текст интервью

Дело не в том, добавил он, нравится им то, что делает Россия, или нет, а в том, что они не пытаются давать информацию с двух сторон. «И в этом плане, Карлсон, конечно, выгодно отличается. И те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам, они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, значительно превышают, то есть таким образом главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, она, мне кажется, вполне успешно достигнута», - сказал пресс-секретарь президента РФ.