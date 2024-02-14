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Мужчину отправили в реанимацию из-за взрыва самогонного аппарата в квартире

В Краснодаре в одной из квартир жилого дома внезапно взорвался самогонный аппарат. Хозяин жилья был отправлен в реанимацию, сообщает УМВД краевой столицы.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 25 января, в доме на улице Красных Партизан, 1/4, корпус 10. Открытого горения и разрушений не было. Аппаратом владел 39-летний мужчина, причины взрыва устройства специалистам не удалось установить. В результате оказались повреждены окна как в квартире пострадавшего, так и в соседних, пишет «Лента.ру».

Самого россиянина в тяжелом состоянии доставили в Краевую клиническую больницу № 1. В квартире в момент взрыва также находились его жена и двое детей — они не пострадали. В муниципальном центре управления Краснодара предположили, что взрыв мог произойти из-за работы портативного газового баллона.