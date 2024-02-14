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Кабаны заполоняют улицы микрорайона в Калуге

В мессенджерах и соцсетях калужане всё больше распространяют видеозаписи, сделанные в микрорайоне Кубяка. На них запечатлены дикие кабаны, вольготно гуляющие у жилых домов.

Фото: kaluga-poisk.ru

В районе новой школы по улице Ермоловской, начальной школы, а также в частном секторе и близ домов по улице Кибальчича можно встретить кабанью семью. Жители микрорайона Кубяка уже привыкли к беспризорным лошадям и коровам, но вот дикие кабаны - это что-то новенькое, пишет kaluga-poisk.ru. Пока одни снимают видео и умиляются при виде «хрюшек», другие всерьез обеспокоены: по дороге ходит много детей, которые могут по наивности попытаться погладить лесных животных, однако те могут атаковать и нанести серьезные травмы.

Пока официальные представители власти не комментируют ситуацию, о принимаемых мерах ничего неизвестно.