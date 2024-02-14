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Два новых военных округа в России созданы из-за угрозы со стороны НАТО - Шойгу

На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи границ Россия предприняла меры по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил – Ленинградский и Московский военные округа», - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В состав Ленинградского округа вошли Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.