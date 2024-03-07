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Силы ПВО сбили беспилотник в Новгородской области

Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Новгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

«Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами», - отметил Никитин.

По словам главы региона, жертв, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, пишет ТАСС.

Последняя атака беспилотника в Новгородской области произошла в августе 2023 года на военный аэродром. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов.