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Правительство может ужесточить контроль за мигрантами

Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться после теракта в «Крокус сити холле», сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

«Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. Речь идёт о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в "Крокусе" повлияет на эту работу в целях ее ускорения», - сообщили агентству.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле». Все они граждане Таджикистана.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.