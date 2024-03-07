В России и мире

Депутат Вишневский* внесен в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России включило депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместителя председателя партии «Яблоко» Бориса Вишневского* в реестр иностранных агентов. Об этом в пятницу вечером сообщают российские СМИ.

«Двадцать девятого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Б.Л. Вишневский*, В.Ю. Прохоров*, а также проект "Первый отдел"**", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, уточняется, что Вишневский* принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами госвласти решениях и проводимой ими политике, а также выступал против спецоперации, передает радио Sputnik.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Организация, признанная в России иностранным агентом.