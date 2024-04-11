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Центробанк рассказал об основных схемах нелегальных кредиторов и создателей финансовых пирамид

Банк России рассказал об основных схемах, которые сейчас используют нелегальные кредиторы и создатели финансовых пирамид. Популярными остаются незаконные потребительские займы под видом комиссионной торговли и анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

«В офлайн сегменте сохранилась тенденция расширения деятельности сетевых комиссионных магазинов, имеющих федеральный охват и незаконно предоставляющих потребительские займы под видом комиссионной торговли», - отмечает регулятор.

Кроме того, остается актуальным использование нелегальными кредиторами схемы «возвратного лизинга». В l квартале 2024 года было выявлено десять таких компаний. Такая схема в большинстве случаев приводит к потере заложенного имущества - автомобиля, квартиры.

Впервые было возбуждено уголовное дело по статье 171.5 УК РФ (незаконное осуществление деятельности по выдаче потребительских кредитов (займов)), которая вступила в силу с 22.06.2021. Дело было возбуждено в отношении руководителя комиссионного магазина, которого ранее неоднократно привлекали к ответственности по статье 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)), пишет ТАСС.

В Банке России также рассказали, что в настоящее время модель классической финансовой пирамиды трансформировалась, в основном эти схемы представляют собой анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями, которые публично привлекают средства в сомнительные проекты, обещая при этом гарантированный доход.

«Такая тенденция набирала обороты в течение последних полутора лет. И, хотя ограничение доступа к сайтам финансовых пирамид происходит в короткие сроки, все же этого недостаточно для купирования основной проблемы - появления большого количества недобросовестных инвестиционных предложений», - указали в ЦБ.

В Центробанке напомнили, что сейчас в Государственной думе рассматривается законопроект, принятие которого позволит купировать создание и распространение псевдоинвестиционных схем уже на начальном этапе. В случае его принятия, публично привлекать инвестиции физических лиц будет возможно только если такое право предусмотрено федеральными законами.

Банк России за I квартал выявил 1 787 субъектов нелегальной деятельности, на 54% больше, чем годом ранее. В квартальном выражении рост количества всех выявленных субъектов нелегальной деятельности не превышает 15%