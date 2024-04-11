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Метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика активности в ночь на 6 мая

Поток метеоров эта-Аквариды (Майские Аквариды) достигнет максимума активности в ночь на 6 мая. Астрономы ожидают до 50 «падающих звезд» в час, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Майское небо порадует "метеорным дождем" из созвездия Водолей. С 19 апреля по 28 мая 2024 действует поток эта-Аквариды <...> или Майские Аквариды. Пик активности произойдет в ночь с 5 на 6 мая. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час», - уточнили в планетарии, отметив, что так называемый широкий максимум этого потока наблюдается до 10 мая, количество вспышек на ночном небе в это время может доходить до 30 и более в час.

Метеоры можно будет увидеть вдали от городских огней невооруженным глазом при условии безоблачной погоды. Астрономы посоветовали использовать в качестве ориентира Летний Треугольник. Радиант потока будет располагаться левее и ниже звезды Альтаир, пишет ТАСС.

«Наблюдать метеоры лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск). <...> В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета. Он кульминирует около 8 часов утра», - пояснили в пресс-службе Московского планетария.

Поток эта-Аквариды активизируется каждую весну, когда Земля проходит сквозь пылевой след, оставленный кометой Галлея. Второй раз он оказывается на пути нашей планеты в октябре. В это время можно увидеть звездопад Ориониды. Ученые наблюдали комету Галлея в 1986 году, она появится на небе Земли через 75 лет - в 2061 году.