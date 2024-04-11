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Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся

Водитель утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса Рахматшох Курбонов признал вину и раскаялся. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что суд обозрел протокол допроса водителя. «Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения», — говорится в публикации. Кроме того, указано, что фигурант признает вину.

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12 мая сообщалось что водителя упавшего в Мойку автобуса доставили в суд. Ему предъявили обвинение по уголовному делу.

Напомним, автобус с пассажирами упал в Мойку с Поцелуева моста 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате выжил один пасссажир автобуса и его водитель, семь человек спасти не удалось.

Фото: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»