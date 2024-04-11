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Момент падения автобуса в реку Мойку в Петербурге попал на видео

Момент падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге 10 мая попал на видео. Видно, что автобус протаранил автомобиль, выломал парапет и рухнул в воду.

Фото и видео: Teegram-канал Mash

Напомним, пассажирский автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга около 13:00. Около десяти человек выбрались из автобуса самостоятельно. По предварительным данным, погибли семеро.

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Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Водитель автобуса задержан, ему оказывается необходимая помощь в больнице.