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Минсельхоз сообщил, что уничтоженные заморозками культуры пересеют

Погибшие во время майских заморозков посевы будут пересеяны, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Размер ущерба сейчас определяют региональные органы управления агропромышленным комплексом вместе со специалистами ФГБУ «Россельхозцентр».

Из-за заморозков режим ЧС регионального уровня вводили в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, напомнили в ведомстве, пишут «Известия».

«Окончательная оценка ущерба будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», — сообщили в Минсельхозе.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы 14 мая заявила, что из-за заморозков придется пересеивать сельхозкультуры предварительно на площади в 500 тысяч гектаров. Семена для этого в стране есть, добавила она.

Минсельхоз ожидает, что урожай в этом году будет «достойным» и позволит «не только насытить внутренний рынок, но и продолжить исполнять экспортные обязательства».

