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За три года подростки и молодые люди потратили по «Пушкинским картам» 33 млрд рублей

21.05.2024 07:19|ПсковКомментариев: 0

В мае 2024 года количество участников федерального проекта достигло 10,3 млн, сообщили в Минкультуры.

Изображение от freepik

«С начала действия программы "Пушкинская карта" (с августа 2021 года) молодые люди приобрели более 68 млн билетов. Таким образом, удалось перевыполнить запланированный на начало 2024 года план более чем в четыре раза», — сообщили в ведомстве
Там указали, что программа «Пушкинская карта» «показала свою эффективность не только в крупных городах, но и в сельской местности».

«Муниципальные учреждения получили возможность создавать интересные мероприятия за счет средств, полученных от реализации билетов. Таким образом, проект создает большое количество доступных культурных мероприятий, актуальных для людей от 14 до 22 лет», — считают в ведомстве.

При этом на конец 2023 года обладателями «Пушкинских карт» стали 9,6 млн молодых людей, потративших совокупно 12,9 млрд рублей. Это лишь четвертая часть от общего объема средств, предполагаемых правила программы, в которой каждый имеет возможность потратить в течение года 5 тыс. рублей, подсчитали «Известия».

Теги: #пушкинская карта
Источник: Псковская Лента Новостей
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