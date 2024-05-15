В России и мире

Ученые создадут систему мониторинга многолетней мерзлоты

В России в течение года оборудуют 58 точек наблюдения многолетней мерзлоты. Работы производятся в рамках создания государственной системы мониторинга криолитозоны — почв с отрицательной температурой. Об этом рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

«Сеть охватит территорию залегания многолетней мерзлоты, которая занимает 2/3 территории нашего государства», — отметил ученый.

По его словам, измерительные комплексы представляют собой размещенные в земле на разных глубинах датчики температуры и влажности. В настоящее время уже размещено 20 комплексов, а всего их будет установлено 140.

Данные с точек наблюдения будут поступать в единый Центр мониторинга ААНИИ. Помимо этого, по программе построят кернохранилища. В них будут сохранять пробы мерзлых грунтов для изучения в будущем, пишут «Известия».