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В Москве на ребенка упала часть конструкции аттракциона

Элемент конструкции аттракциона упал на пятилетнего ребенка в торговом центре на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

«В игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона», - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия пятилетний мальчик доставлен в медицинское учреждение.

«Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - отметили в надзорном ведомстве.