В Москве на ребенка упала часть конструкции аттракциона

Элемент конструкции аттракциона упал на пятилетнего ребенка в торговом центре на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.
«В игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов на ребенка упал элемент конструкции аттракциона», - сообщили в ведомстве.
В результате происшествия пятилетний мальчик доставлен в медицинское учреждение.
«Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - отметили в надзорном ведомстве.