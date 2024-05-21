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В России и мире

Причиной каждой второй смерти ребенка в РФ являются инфекции, заявил эксперт Минздрава

29.05.2024 13:34|ПсковКомментариев: 0

Доля детей, скончавшихся в России в результате инфекционных заболеваний и инфекционных осложнений, составляет 50%, инфекции также стали причиной инвалидизации 20% детей-инвалидов, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ, президент Детского научно-клинический центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

«К сожалению, инфекции не всегда поддаются контролю, нам не всегда удается справиться с тяжелыми формами и осложнёнными формами, и отсюда летальность. Если посмотреть у всех детей, которые умерли, то в 50% случаев здесь имеет значение инфекционный фактор - инфекционные болезни и какие-то инфекционные осложнения, не только классические инфекции, но и инфекционные поражения в хирургических стационарах», - сказал Юрий Лобизин на круглом столе «Здоровые дети - счастливая семья».

Он сообщил, что примерно 20% инвалидизации у детей возникают из-за инфекционных болезней. По словам эксперта, в структуре всех заболеваний у детей, за исключением травм, 80-85% приходится именно на инфекционные заболевания, пишет «Интерфакс». 

Также он рассказал, что вакцинацию от менингококковой инфекции намерены внести в Национальный календарь профилактических прививок с 2025 года.

«С 2025 года мы должны включить в национальный календарь наш профилактических прививок менингококковую инфекцию», - отметил эксперт.

Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость включения в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) вакцинации от менингококковой инфекции составит 8-9 млрд рублей. В прошлом году в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингококковой инфекции; двое заболевших скончались. Кроме того, в 2022 году была зафиксирована вспышка инфекционного менингита в Подмосковье.

Источник: Псковская Лента Новостей
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