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Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже

Председатель Государственной Думы Володин после воронежской истории с досмотром школьниц перед экзаменом поручил комитету Госдумы по просвещению мониторить организацию ЕГЭ, рассказала РИА Новости депутат Яна Лантратова.

По этому поводу комитет проведет совещание с регионами - чтобы не допускали перегибов, также запланирована встреча с главой Рособрнадзора.

Если подробности скандала подтвердятся, депутаты будут настаивать на строгом наказании, отметила Лантратова.

Кроме того, СК начал проверку истории с досмотром школьниц перед экзаменом в Воронеже.