Володин отреагировал на ситуацию с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже

Председатель Государственной Думы Володин после воронежской истории с досмотром школьниц перед экзаменом поручил комитету Госдумы по просвещению мониторить организацию ЕГЭ, рассказала РИА Новости депутат Яна Лантратова.
По этому поводу комитет проведет совещание с регионами - чтобы не допускали перегибов, также запланирована встреча с главой Рособрнадзора.
Если подробности скандала подтвердятся, депутаты будут настаивать на строгом наказании, отметила Лантратова.
Кроме того, СК начал проверку истории с досмотром школьниц перед экзаменом в Воронеже.