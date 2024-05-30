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Российские подростки дотянулись удочкой до ЛЭП и попали в реанимацию

Трое подростков в Самарской области пытались достать удочкой высоковольтный провод и пострадали от удара током. На данный момент двое мальчиков находятся в реанимации в Самаре, у одного 85% ожогов тела, у второго — 45%.

Скриншот: Telegram-канал 112

По информации Telegram-канала Shot, все трое школьников возвращались домой с рыбалки, в этом году они перешли в девятый класс. По словам одноклассников, подростки растут в благополучных семьях, они хорошие друзья, а произошедшее — обычная подростковая шалость.

Сейчас двое школьников находятся в ожоговом центре в больнице имени Середавина в Самаре. Третьему подростку повезло больше — его отбросило в сторону, он не получил серьёзных травм.

Учителя школы, знакомые и одноклассники собирают пострадавшим деньги на лечение.