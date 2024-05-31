В России и мире

В консервах с печенью трески обнаружили превышение нормы мышьяка

В рыбных консервах одного из крупнейших производителей в России такой продукции — ООО «Русский рыбный мир» — в апреле обнаружили превышение нормы мышьяка. Это следует из ФГИС «Единый реестр проверок», который ведет Генпрокуратура.

Изображение от freepik

«По результатам проведенных исследований, установлено наличие в исследуемых образцах рыбной пищевой продукции несоответствия по показателю: "Мышьяк"», — говорится в данных реестра.

Опасный товар был выявлен Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора, к нему относятся Краснодарский край, Адыгея, Крым, в том числе Севастополь, Херсонская и Запорожская области.

«Образец натуральных рыбных консервов стерилизованных. "Консервы из печени рыб. Печень трески натуральная" 250 г отбирался от партии массой 168 кг. Согласно протоколу испытаний, показатель безопасности «мышьяк» превышает норму в испытуемом образце в два раза», — рассказали в службе.

При этом там отметили, что изъять этот товар из оборота не получилось, так как он отсутствовал на складах владельца. Хотя, как уточнили контролеры, в России запрещено обращение пищевых продуктов, которые не соответствуют требованиям российского законодательства, пишут «Известия».