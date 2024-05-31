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Задержана «потомственная ведьма» Алена Полынь

Известная маг и участница «Битвы экстрасенсов» Алёна Полынь задержана. Её подозревают в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг, пишет Telegram-канал Shot.

Сейчас в подмосковном доме 43-летней чаровницы Елены Суликовой (настоящее имя) идут обыски. По данным следствия, с января 2020-го по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой были призывы к насилию в отношении священников.

Алёна Полынь называет себя потомственной ведьмой. В 2015 году она создала Империю сильнейших ведьм. На курсах Полынь учила искусству магии. У женщины есть магазин магических товаров в подмосковной Ивантеевке.

Дело расследует СК Московской области.