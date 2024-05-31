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Врач назвал факторы, влияющие на потребность человека в сне

Каждому человеку нужно определенное время, чтобы выспаться. От чего зависит необходимая организму продолжительность сна, объяснил врач-сомнолог Роман Бузунов.

Кто-то спит восемь часов в сутки, кто-то – двенадцать, а кому-то хватает и четырех. Норма сна у каждого человека своя, отметил сомнолог, заслуженный врач России, профессор Роман Бузунов. На эту особенность организма влияет, прежде всего, генетический фактор, сказал он.

«На потребность в сне влияет некоторое количество циркадных генов, наши внутренние биологические часы, доставшиеся нам от папы с мамой. У одних рождаются совы, у других – жаворонки, у короткоспящих родителей – короткоспящие дети, а у длинноспящих – длинноспящие. Это все генетически определенные особенности», – пояснил Роман Бузунов.

Кроме того, потребность в сне зависит от состояния здоровья, продолжил врач. Некоторые заболевания снижают качество сна и человеку требуется больше времени для восстановления сил, уточнил он.

«Если человеку раньше хватало восьми часов сна, а потом перестает хватать девяти-десяти, тут надо разбираться. Это, скорее всего, какие-то болезни, патологические процессы, которые ухудшают качество сна. Сон становится менее освежающим, и человеку нужно больше времени, чтобы выспаться. При апноэ, при синдроме беспокойных ног у человека развивается повышенная сонливость», – привел примеры Роман Бузунов.

Возраст и образ жизни тоже влияют на качество сна, добавил врач.

«Это миф, что пожилые люди начинают спать меньше. Пожилым это только кажется, потому что качество сна у них снижается, количество пробуждений увеличивается. Еще бывает так называемая пенсионная бессонница, когда человек поел – подремал, почитал книжку – подремал, даже не замечая этого. Так за день человек может дремать до двух часов, а потом, естественно, не может заснуть ночью», – подчеркнул Роман Бузунов.

По словам врача, в норме человек должен засыпать за 15 минут, пишет радио Sputnik.

«Человек должен за день устать так, чтобы за 15 минут заснуть. Суммарно за ночь не должно быть больше 15 минут пробуждений. Человек должен встать утром и за те же 15 минут включиться в обычную жизнь – учебу, работу – и не испытывать выраженной сонливости днем, которая мешает жить», – заключил Роман Бузунов.