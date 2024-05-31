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МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил президент России

Индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России привяжут к общему росту зарплат в экономике страны, сообщил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей», — сказал он.

Глава государства уточнил, что в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом, превысив отметку в 22 тысячи рублей в месяц. Путин подчеркнул, что это рост еще примерно на 15 процентов.

Он объяснил, что затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц. Кроме того, президент отметил, что показатель уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции.

В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей, пишет РИА Новости.

В мае Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», согласно которому власти должны обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.