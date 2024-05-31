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Путин анонсировал клинические исследования отечественных онковакцин

Широкие клинические исследования отечественных онковакцин начнутся уже в 2024 году в онкологическом институте имени П. А. Герцена, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле 12 июня.

Главному научному сотруднику Института молекулярной биологии имени В. Энгельгардта РАН Петру Чумакову была присуждена госпремия в области науки и технологий 2023 года за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии, пишет РИА Новости.

«В числе лауреатов молекулярный биолог Петр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине, - это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году в одном из флагманов по борьбе с раком в нашей стране - онкологическом институте имени Герцена», - отметил Путин в ходе церемонии.