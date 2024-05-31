В России и мире

СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России

Американский производитель напитков Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta, которые в 2022 году вывел с российского рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на базу ведомства.

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Как отмечает издание, товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. В марте 2022 года Coca-Cola объявила о приостановке деятельности в России. В июне того же года стало известно об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.

В конце мая, как следует из базы Роспатента, компания Starbucks Corporation подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети, пишет РИА Новости. Позднее новыми владельцами бизнеса стали российские предприниматели, в том же 2022 году они запустили на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.