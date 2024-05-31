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«Леруа Мерлен» в России сменит название

Сеть «Леруа Мерлен» в России, которая специализируется на товарах для строительства и обустройства дома, приняла решение о проведении ребрендинга: компания сменит название на «Лемана про», первые магазины будут обновлены до конца 2024 года.

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в 2023 году. Теперь текущий менеджмент принял решение изменить и торговую марку на российском рынке, пишет ТАСС.

«Компания продолжит работу под новым брендом "Лемана про". Ребрендинг будет осуществлен поэтапно. Первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», - рассказали в ретейлере.

Ребрендинг включает замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Дизайн сайта и приложения сети гипермаркетов будет обновлен уже в ближайшее время. Обновленный логотип состоит из графитовых и желтых оттенков и включает стилизованное изображение дома.

Как пояснили в пресс-службе сети, новое название (на латинице - Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: «Lе» - от «Leader» (лидер), «Ма» - от французского «Maison» («дом»), «Nа» - от «Nature» (экологическая и социальная ответственность), Pro - фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.

В компании указали, что смена бренда никак не повлияет на ее текущую деятельность, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу сотрудников. «Никаких организационных изменений и сокращений в связи с ребрендингом в компании не планируется. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат свою работу в прежнем режиме», - подчеркнули в сети.

Напомним, «Леруа Мерлен» в Пскове находится по адресу: Рижский проспект, 94Б. Гипермаркет открылся осенью 2020 года.