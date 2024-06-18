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Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встречает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В среду глава государства проведет переговоры, в том числе в расширенном составе, запланировано неформальное общение лидеров. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии, пишет РИА Новости.

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, возложение венка к Монументу «Освобождение», посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.